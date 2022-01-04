Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не хочет играть в одной команде с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает Deportes Cuatro.

В связи с этим норвежец отклонит предложение "Реала", который является главным претендентом на Мбаппе. В этом случае Холанд предпочтет вариант с "Барселоной", если каталонский клуб сумеет найти средства на его трансфер.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе 15 забитых мячей и 15 голевых передач в 24 поединках за ПСЖ.

Не пропустите: Рюдигер не перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru