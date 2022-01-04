Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе

Теги эрлинг холандкилиан мбаппереал мадридбарселонапсжборуссия дортмунд

Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не хочет играть в одной команде с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает Deportes Cuatro.

В связи с этим норвежец отклонит предложение "Реала", который является главным претендентом на Мбаппе. В этом случае Холанд предпочтет вариант с "Барселоной", если каталонский клуб сумеет найти средства на его трансфер.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе 15 забитых мячей и 15 голевых передач в 24 поединках за ПСЖ.

Не пропустите: Рюдигер не перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов