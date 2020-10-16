Холанд не перейдёт в "Реал" следующим летом

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, останется в нынешнем клубе до 2022 года.

Как сообщает AS, информация о возможном переходе норвежца в "Реал" следующим летом за 75 миллионов евро не соответствует действительности.

Во-первых, у "Боруссии" есть договорённость с агентом футболиста Мино Райолой, что уход форварда не будет обсуждаться до завершения сезона 2021/22.

Во-вторых, в "Реале" пока рассчитывают на Карима Бензема, как на основную "девятку", поэтому покупка серьёзного конкурента для него не входит в планы королевского клуба.

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