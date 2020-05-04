Холанд не смог выбрать между Месси и Роналду

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не сумел дать ответ на вопрос, кто лучше - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси.

"О, я не могу отвечать на этот вопрос", - сказал 19-летний норвежец в интервью ESPN.

Напомним, что 35-летний Роналду в течение карьеры выиграл пять "Золотых мячей", у 32-летнего Месси на одну награду больше.

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