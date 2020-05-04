Холанд не смог выбрать между Месси и Роналду
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не сумел дать ответ на вопрос, кто лучше - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси.
"О, я не могу отвечать на этот вопрос", - сказал 19-летний норвежец в интервью ESPN.
Напомним, что 35-летний Роналду в течение карьеры выиграл пять "Золотых мячей", у 32-летнего Месси на одну награду больше.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16