Холанд не смог выбрать между Месси и Роналду

Теги боруссия дортмундэрлинг холандкриштиану роналдулионель месси

Холанд не смог выбрать между Месси и Роналду

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не сумел дать ответ на вопрос, кто лучше - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси.

"О, я не могу отвечать на этот вопрос", - сказал 19-летний норвежец в интервью ESPN.

Напомним, что 35-летний Роналду в течение карьеры выиграл пять "Золотых мячей", у 32-летнего Месси на одну награду больше.

Не пропустите: Марсело о самом сложном сопернике: "Месси, однако я никогда не играл против Роналду". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба

"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов