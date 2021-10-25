Холанд не сыграет до следующего года

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Травма норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда может оказаться тяжелее, чем ожидалось.

Как сообщает Bild, у нападающего разрыв мышцы бедра. Из-за этого к тренировкам в общей группе футболист сможет вернуться лишь через 6 недель.

Поэтому, из-за травмы Холанд может больше не сыграть в 2021 году.

Главный тренер "шмелей" Марко Розе по этому поводу сказал следующее: "Я не доктор, не хочу спекулировать на этой теме. Эрлинг травмирован. У него повреждено то же самое бедро, но в другом месте".

В 6 играх нынешнего сезона Бундеслиги форвард забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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