Холанд не сыграет в ответном матче с "Рейнджерс"
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
Норвежский бомбардир "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не примет участия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Рейнджерс", сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
По информации источника, нападающий не полетел с командой в Глазго.
Отмечается, что он уже вернулся в общую группу после травмы, из-за которой пропустил последние четыре встречи.
В нынешнем сезоне Холанд сыграл 20, в которых забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.
Игра между "Рейнджерс" и "Боруссией" состоится завтра, 24 февраля. Начало встречи запланировано на 23.00 (мск).
Первый матч завершился победой шотландской команды со счетом 4:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20