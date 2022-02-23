Холанд не сыграет в ответном матче с "Рейнджерс"

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Норвежский бомбардир "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не примет участия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Рейнджерс", сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, нападающий не полетел с командой в Глазго.

Отмечается, что он уже вернулся в общую группу после травмы, из-за которой пропустил последние четыре встречи.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 20, в которых забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

Игра между "Рейнджерс" и "Боруссией" состоится завтра, 24 февраля. Начало встречи запланировано на 23.00 (мск).

Первый матч завершился победой шотландской команды со счетом 4:2.

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