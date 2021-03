Холанд не вытащил! Норвежец оформил дубль, но "Бавария" все равно разгромила Дортмунд и осталась на вершине Бундеслиги

"Бавария" подошла к матчу не в вершине Бундеслиги – несколькими часами ранее туда выпрыгнул "РБ Лейпциг". Чтобы вернуть себе единоличное лидерство, мюнхенцы должны были обыграть Дортмунд. Задача не выглядела сложной – пять предыдущих выездов "Боруссии" на "Альянц Арену" завершились с общим счетом 24:2. Гости были явным аутсайдером. Но в течение последних недель наметились интересные тенденции, которые обещали интригу. "Баварию" начали сильно бить в слабые места, а "Боруссия" ожила после тотального кризиса, добыв несколько сухих побед. Правда, "шмели" приехали в Мюнхен без двух лидеров – Санчо и Геррейро были травмированы. Такие потери побудили Эдина Терзича перейти на схему с тремя центрбеками. Что из этого получилось – смотрите в нашем аналитическом обзоре!

Космический старт от Холанда

"Боруссия" ошеломила хозяев двумя быстрыми голами – Холланд за 9 минут оформил дубль. Атаки были очень похожими. Дортмундцы грамотно обходили прессинг блок "Баварии" дальними передачами из глубины на правый фланг. Хуммельс и Хитц давали диагонали на Менье и таким образом отрезали многих соперников – в "Боруссии" появлялось преимущество на чужой половине. Воспользоваться этим Холанду не составило труда. Сначала помог рикошет от Боатенга, который направил дальний удар норвежца точно в "шестерку". А потом Эрлинг завершил классную комбинацию с изменением вектора и подключением Шульца – ассистировал Азар. Хороший план, и он сработал. Это лишь второй случай, когда гости так быстро забили "Баварии" два гола (первым был "Дуйсбург" в 1977-м). Холанд к середине тайма мог и хет-трик оформить, но партнер не сумел отдать ему точный пас на пустые ворота.

"Бавария" проснулась и смела "шмелей"

К 20-й минуте у хозяев мало что получалось на поле. Дортмунд встречал их средним блоком и неплохо ограничивал перемещения. Приходилось обострять только кроссами – реальных моментов это не приносило. Однако "Бавария" наращивала давление и отодвигала "желто-черных" все ближе к воротам. "Боруссия" еще выдерживала, но уже тревожно. В составе "Ротэн" выделялся Сане – Лерой на бровке уничтожал Шульца (с помощью Зюле) и отдавал перспективные передачи в штрафную. Одна из типичных ситуаций позволила "Баварии" сократить отставание: Сане расшатал того же Шульца, прострелил и нашел ногу Левандовски перед пустыми воротами. "Бавария" продолжала давить, а "Боруссия" продолжала втискиваться в свои владения. Гости уже не отвечали контрвыпадами на атаки хозяев. Левандовски нанес удары после передач пятой от Сане и Горецки, но не забил. Зато забил с пенальти, когда Дауд на углу штрафной сбил Комана. Это рано или поздно должно было случиться. На что рассчитывал Дортмунд, безвылазно обороняясь перед воротами? Левандовски ответил Холанду своим дублем и прошел отметку в 30 голов за чемпионат. К "вечному рекорду" Герда Мюллера еще десятка, а в запасе – 10 туров. Поляк очень близок к тому, чтобы войти в историю Бундеслиги.

"Бавария" дожала "летаргический" Дортмунд

Мюнхенцы значительно лучше провели финальную треть встречи. Гнабри вышел со скамейки запасных и добавил импульс в атаки "Баварии". Он разыгрывал интересные комбинации с партнерами и остро бил по воротам. Ударов стало уже очень много: Сане, Левандовски, Киммих, Горецка, Зюле. Как и в первом тайме, давление хозяев принесло результат. Очередная атака "Баварии" стала результативной – Горецка подхватил отскок и загнал мяч в дальний угол. А через две минуты Левандовски окончательно прибил Дортмунд, поймав на контратаке. 4:2! Фантастика. Пусть и с ожидаемым финалом. Карта ударов по итогам матча очень красноречива!

"Бавария" набрала 55 очков и вернулась на вершину Бундеслиги. "Красным" снова пришлось пропустить первыми, чтобы включиться и заиграть на полную мощность. И это, кстати, невероятно любопытно. Хочется посмотреть, будет ли "Бавария" действовать так против условного "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. А "Боруссия" с 39 баллами идет пятой. Идея с дальними передачами на фланги сработала, но больше дортмундцы ничего не предложили. Холанд – космос. Однако для победы на "Альянц Арене" этого мало. Нужно настраиваться на борьбу за зону Лиги Чемпионов, ведь даже там для "шмелей" еще не все так очевидно.

That 40-goal mark is looking well in reach for @lewy_official❗#BLMatchday pic.twitter.com/qRwOvuoujo