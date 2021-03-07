Холанд не вытащил! Норвежец оформил дубль, но "Бавария" все равно разгромила Дортмунд и осталась на вершине Бундеслиги

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Холанд не вытащил! Норвежец оформил дубль, но "Бавария" все равно разгромила Дортмунд и осталась на вершине Бундеслиги

"Бавария" подошла к матчу не в вершине Бундеслиги – несколькими часами ранее туда выпрыгнул "РБ Лейпциг". Чтобы вернуть себе единоличное лидерство, мюнхенцы должны были обыграть Дортмунд. Задача не выглядела сложной – пять предыдущих выездов "Боруссии" на "Альянц Арену" завершились с общим счетом 24:2. Гости были явным аутсайдером. Но в течение последних недель наметились интересные тенденции, которые обещали интригу. "Баварию" начали сильно бить в слабые места, а "Боруссия" ожила после тотального кризиса, добыв несколько сухих побед. Правда, "шмели" приехали в Мюнхен без двух лидеров – Санчо и Геррейро были травмированы. Такие потери побудили Эдина Терзича перейти на схему с тремя центрбеками. Что из этого получилось – смотрите в нашем аналитическом обзоре!

Космический старт от Холанда

"Боруссия" ошеломила хозяев двумя быстрыми голами – Холланд за 9 минут оформил дубль. Атаки были очень похожими. Дортмундцы грамотно обходили прессинг блок "Баварии" дальними передачами из глубины на правый фланг. Хуммельс и Хитц давали диагонали на Менье и таким образом отрезали многих соперников – в "Боруссии" появлялось преимущество на чужой половине. Воспользоваться этим Холанду не составило труда. Сначала помог рикошет от Боатенга, который направил дальний удар норвежца точно в "шестерку". А потом Эрлинг завершил классную комбинацию с изменением вектора и подключением Шульца – ассистировал Азар. Хороший план, и он сработал. Это лишь второй случай, когда гости так быстро забили "Баварии" два гола (первым был "Дуйсбург" в 1977-м). Холанд к середине тайма мог и хет-трик оформить, но партнер не сумел отдать ему точный пас на пустые ворота.

"Бавария" проснулась и смела "шмелей"

К 20-й минуте у хозяев мало что получалось на поле. Дортмунд встречал их средним блоком и неплохо ограничивал перемещения. Приходилось обострять только кроссами – реальных моментов это не приносило. Однако "Бавария" наращивала давление и отодвигала "желто-черных" все ближе к воротам. "Боруссия" еще выдерживала, но уже тревожно. В составе "Ротэн" выделялся Сане – Лерой на бровке уничтожал Шульца (с помощью Зюле) и отдавал перспективные передачи в штрафную. Одна из типичных ситуаций позволила "Баварии" сократить отставание: Сане расшатал того же Шульца, прострелил и нашел ногу Левандовски перед пустыми воротами. "Бавария" продолжала давить, а "Боруссия" продолжала втискиваться в свои владения. Гости уже не отвечали контрвыпадами на атаки хозяев. Левандовски нанес удары после передач пятой от Сане и Горецки, но не забил. Зато забил с пенальти, когда Дауд на углу штрафной сбил Комана. Это рано или поздно должно было случиться. На что рассчитывал Дортмунд, безвылазно обороняясь перед воротами? Левандовски ответил Холанду своим дублем и прошел отметку в 30 голов за чемпионат. К "вечному рекорду" Герда Мюллера еще десятка, а в запасе – 10 туров. Поляк очень близок к тому, чтобы войти в историю Бундеслиги.

"Бавария" дожала "летаргический" Дортмунд

Мюнхенцы значительно лучше провели финальную треть встречи. Гнабри вышел со скамейки запасных и добавил импульс в атаки "Баварии". Он разыгрывал интересные комбинации с партнерами и остро бил по воротам. Ударов стало уже очень много: Сане, Левандовски, Киммих, Горецка, Зюле. Как и в первом тайме, давление хозяев принесло результат. Очередная атака "Баварии" стала результативной – Горецка подхватил отскок и загнал мяч в дальний угол. А через две минуты Левандовски окончательно прибил Дортмунд, поймав на контратаке. 4:2! Фантастика. Пусть и с ожидаемым финалом. Карта ударов по итогам матча очень красноречива!

"Бавария" набрала 55 очков и вернулась на вершину Бундеслиги. "Красным" снова пришлось пропустить первыми, чтобы включиться и заиграть на полную мощность. И это, кстати, невероятно любопытно. Хочется посмотреть, будет ли "Бавария" действовать так против условного "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. А "Боруссия" с 39 баллами идет пятой. Идея с дальними передачами на фланги сработала, но больше дортмундцы ничего не предложили. Холанд – космос. Однако для победы на "Альянц Арене" этого мало. Нужно настраиваться на борьбу за зону Лиги Чемпионов, ведь даже там для "шмелей" еще не все так очевидно.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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