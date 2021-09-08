Холанд недоволен своей результативностью

Теги боруссия дортмундэрлинг холанднорвегия

Холанд недоволен своей результативностьюФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Форвард сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд недоволен своей нынешней результативностью и считает, что ему нужно больше забивать.

"Я забиваю недостаточно много голов. Я близок к одному голу за матч в среднем. 

Лично я считаю, что голов у меня должно быть больше, чем матчей", – сказал Холанд для TV2 после победы над Гибралтаром (5:1), в которой он сделал хет-трик.

Отметим, что Холанд сыграл 15 матчей за национальную команду, в которых забил 12 голов.

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