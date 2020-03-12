Холанд об игре без зрителей: "Это дерьмо"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд высказался об игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (0:2), которая проходила без зрителей.

"Это дерьмо. Болельщики нужны мне. Я очень скучал по нашим фанатам. Играть при пустых трибунах очень странно", - приводит слова Холанда talkSPORT.

Напомним, что встреча проходила без зрителей из-за пандемии коронавируса. Однако фанаты обоих клубов присутствовали возле стадиона.

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