Холанд обратился к "Краснодару"

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Холанд обратился к "Краснодару"

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал трансфер своего друга Эрика Ботхейма из "Буде-Глимта" в "Краснодар".

"Поздравляю, Эрик! Береги его, "Краснодар", - написал Холанд в сторис своего инстаграма.

Ранее стало известно, что "быки" выложили за норвежца почти 8 миллионов евро, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти до 10 миллионов.

Ботхейм выступал за "Буде-Глимт" с 2021 года, сыграл 46 матчей, забил 22 гола и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: Ботхейм ярко прокомментировал свой переход в "Краснодар". | http://soccernews.ru
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