Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе

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Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубеФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд определился со своим будущим клубом.

Как сообщает немецкое издание BILD, игрок сборной Норвегии испытывает огромное желание играть за мадридский "Реал".

По информации источника, Холанда привлекает новая эпоха, которая наступает в королевском клубе. Он считает, что она похожа на "эру Криштиану Роналду".

В нынешнем сезоне норвежец сыграл 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

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