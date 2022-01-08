Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд определился со своим будущим клубом.
Как сообщает немецкое издание BILD, игрок сборной Норвегии испытывает огромное желание играть за мадридский "Реал".
По информации источника, Холанда привлекает новая эпоха, которая наступает в королевском клубе. Он считает, что она похожа на "эру Криштиану Роналду".
В нынешнем сезоне норвежец сыграл 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20