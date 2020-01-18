Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за "Боруссию"

Новый игрок дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанд оформил хет-трик в дебютном матче чемпионата Германии против "Аугсбурга" (5:3).

19-летний форвард вышел на замену на 56-й минут и спустя три минуты забил свой первый гол. На 70-й и 79-й минуте он отличился еще два раза.

"Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

В составе австрийских "быков" 19-летний форвард забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.

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