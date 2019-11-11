Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне
Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать сумасшедшую результативность на старте текущего сезона.
В нынешней кампании перспективный норвежец наколотил 26 мячей в 18 играх, то есть 1,44 гола за матч.
19-летний футболист за указанный период оформил пять хет-триков и два дубля.
В воскресенье "РБ Зальцбург" благодаря трём голам Холанда разгромил "Вольфсберг".
Не пропустите: "Ювентус" и "Наполи" поспорят за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"
-
Гвардиола установил личный антирекорд
-
КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА
-
Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии"
-
Сёмин прокомментировал травму Крыховяка
-
Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне
-
Сборная России прилетела в Сочи
-
Сарри назвал диагноз Роналду
-
"Сиэттл Саундерс" стал чемпионом МЛС
-
Главные новости дня: 10 ноября
-
"Марсель" в меньшинстве удержал победу над "Лионом"
-
"Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом"
-
1
Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"
-
Фанаты "Марселя" напали на клубный автобус "Лиона"
-
1
Моуринью о чемпионской гонке АПЛ: "На мой взгляд, все уже определено"
-
1
Гвардиола ответил на вопрос о шансах "Манчестер Сити" на чемпионство
-
В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка
-
1
Гвардиола: "Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами"
-
Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
1
Гвардиола остался недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|14
|38
|2
|ЛАСК Линц
|14
|35
|3
|Wolfsberger AC
|14
|27
|4
|Рапид Вена
|14
|24
|5
|Штурм Грац
|14
|23
|6
|Хартберг
|14
|21
|7
|Аустрия Вена
|14
|15
|8
|Ст. Пелтен
|14
|13
|9
|Ваттенс
|14
|12
|10
|Райндорф Альтах
|14
|10
|11
|Маттерсбург
|14
|10
|12
|Адмира
|14
|9