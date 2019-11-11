Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне

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Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать сумасшедшую результативность на старте текущего сезона.

В нынешней кампании перспективный норвежец наколотил 26 мячей в 18 играх, то есть 1,44 гола за матч.

19-летний футболист за указанный период оформил пять хет-триков и два дубля.

В воскресенье "РБ Зальцбург" благодаря трём голам Холанда разгромил "Вольфсберг".

Не пропустите: "Ювентус" и "Наполи" поспорят за Холанда. | http://soccernews.ru
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