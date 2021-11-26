Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Стало известно, в какой клуб хочет перейти нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

По информации Goal.com, приоритетом для звёздного норвежца является мадридский "Реал".

Впрочем, 21-летний футболист ещё не принял окончательное решение о своём будущем, поэтому "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль" не теряют надежд переманить его на Туманный Альбион.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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