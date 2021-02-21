Холанд определился с зарплатными требованиями

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Холанд определился с зарплатными требованиями

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд намерен в ближайшее время подписать контракт на крупную сумму, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, форвард хочет получить пятилетнее соглашение с зарплатой 18 миллионов евро в год. Интерес к футболисту проявляют "Реал", "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 25 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Куман прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Холанду. | http://soccernews.ru
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