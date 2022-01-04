Холанд определится с новым клубом в конце января

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Холанд определится с новым клубом в конце января

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд начал заниматься вопросом своего грядущего ухода в другую команду.

По информации Marca, 21-летний футболист неформально общается с представителями клубов, которым он интересен.

Звёздный норвежец хочет определиться с местом продолжения своей карьеры до конца января.

Над трансфером Холанда активно работают "Реал" и "Барселона". Пока шансы мадридцев выглядят предпочтительнее из-за финансовых возможностей.

Форвард защищает цвета "Боруссии" уже два года, в его активе 76 голов и 27 ассистов в 79 матчах.

Не пропустите: Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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