Холанд определится с новым клубом в конце января

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд начал заниматься вопросом своего грядущего ухода в другую команду.

По информации Marca, 21-летний футболист неформально общается с представителями клубов, которым он интересен.

Звёздный норвежец хочет определиться с местом продолжения своей карьеры до конца января.

Над трансфером Холанда активно работают "Реал" и "Барселона". Пока шансы мадридцев выглядят предпочтительнее из-за финансовых возможностей.

Форвард защищает цвета "Боруссии" уже два года, в его активе 76 голов и 27 ассистов в 79 матчах.

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