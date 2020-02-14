Холанд опроверг слухи, что он выбрал "Боруссию" из-за денег

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд объяснил, почему он зимой присоединился к "шмелям", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Сульшер сыграл ключевую роль в моей карьере. Но мы посчитали, что наилучшим вариантом для меня будет "Боруссия". Что касается слухов о моих завышенных требованиях по зарплате, то меня это не волнует. Было бы смешно, если бы на меня навесили такой ярлык. Близкие люди знают, что я не такой человек", - приводит слова норвежца Goal.com.

Ранее сообщалось, что "МЮ" в январе не стал подписывать Холанда из-за его финансовых запросов.

По некоторым данным, в "Боруссии" форвард сейчас зарабатывает 6 миллионов евро за сезон, а через два года его оклад вырастет ещё на 30 процентов.

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