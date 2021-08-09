Холанд останется в "Боруссии"

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Холанд останется в "Боруссии"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не перейдет в другой клуб этим летом, сообщает MadridistaReal.

По информации источника, мадридский "Реал" намерен приобрести игрока летом 2022 года.

Сам Холанд также хочет в 2022 году перейти именно в "Реал".

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что отступные норвежца в 2022 году составят 75 миллионов евро.

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