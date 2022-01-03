Холанд останется в "Боруссии" до конца сезона: названа причина

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Холанд останется в "Боруссии" до конца сезона: названа причина

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не сменит команду во время зимнего трансферного окна.

Звёздный футболист продолжит выступать за "шмелей" как минимум до конца сезона, поскольку он ещё не определился с новым клубом.

Рыночная стоимость норвежского бомбардира оценивается в 150 миллионов евро.

21-летний Холанд защищает цвета "Боруссии" уже два года, в его активе 76 голов и 27 ассистов в 79 матчах.

Не пропустите: Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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