Холанд останется в "Боруссии" если клуб не попадет в Лигу Чемпионов
Появилась информация о планах дортмундской "Боруссии" на случай, если клубу не удастся добыть путевку в Лигу Чемпионов по итогу сезона.
В случае неудачи в Бундеслиге немцы будут вынуждены продать ряд футболистов основы. Речь идет о Джейдоне Санчо, Рафаэле Геррейру, Юлиане Брандте или Джованни Рейне.
Кого точно не планируют терять "шмели" - это Эрлинга Холанда, утверждает журналист Sport1 Патрик Бергер.
По расчетам "Боруссии", из-за коронавируса финансовые потери клуба составят 75 млн евро.
На данный момент, команда расположилась на 6 месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка после 20 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20