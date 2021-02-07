Холанд останется в "Боруссии" если клуб не попадет в Лигу Чемпионов

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Холанд останется в "Боруссии" если клуб не попадет в Лигу ЧемпионовПоявилась информация о планах дортмундской "Боруссии" на случай, если клубу не удастся добыть путевку в Лигу Чемпионов по итогу сезона.

В случае неудачи в Бундеслиге немцы будут вынуждены продать ряд футболистов основы. Речь идет о Джейдоне СанчоРафаэле Геррейру, Юлиане Брандте или Джованни Рейне.

Кого точно не планируют терять "шмели" - это Эрлинга Холанда, утверждает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По расчетам "Боруссии", из-за коронавируса финансовые потери клуба составят 75 млн евро.

На данный момент, команда расположилась на 6 месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка после 20 туров.

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