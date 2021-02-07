Холанд останется в "Боруссии" если клуб не попадет в Лигу Чемпионов

Появилась информация о планах дортмундской "Боруссии" на случай, если клубу не удастся добыть путевку в Лигу Чемпионов по итогу сезона.

В случае неудачи в Бундеслиге немцы будут вынуждены продать ряд футболистов основы. Речь идет о Джейдоне Санчо, Рафаэле Геррейру, Юлиане Брандте или Джованни Рейне.

Кого точно не планируют терять "шмели" - это Эрлинга Холанда, утверждает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По расчетам "Боруссии", из-за коронавируса финансовые потери клуба составят 75 млн евро.