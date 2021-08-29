Холанд отказал ПСЖ ради "Реала"
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отказался от возможности перейти в ПСЖ.
Как сообщает журналист Руди Галетти, парижане планировали приобрести норвежца на замену Килиану Мбаппе, который намерен перейти в мадридский "Реал" уже у ближайшие дни.
По информации источника, молодой нападающий ответил отказом на предложение "Пари Сен-Жермен" и принял решение провести этот сезон в "Боруссии".
Отмечается, что через год он хочет перейти в "Реал Мадрид".
Напомним, что летом 2022 года в соглашении Холанда с "Боруссией" станет активна клаусула в размере 75 миллионов евро.
В нынешнем сезоне норвежский голеодор отметился 3 голами и отдал 2 голевых паса в 3 играх Бундеслиги.
Также не пропустите: "Реал" одержал тяжелую победу над "Бетисом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом"
-
Нагельсманн высказался о победе над "Гертой" со счетом 5:0
-
Роберт Левандовски прокомментировал свою результативность в новом сезоне
-
Аллегри высказался о уходе Роналду из "Ювентуса"
-
Холанд отказал ПСЖ ради "Реала"
-
Главные новости дня: 28 августа
-
"Реал" одержал тяжелую победу над "Бетисом"
-
Появились подробности трагической гибели российского футболиста во время матча
-
"Челси" продал Зума в другой клуб АПЛ
-
Карпин высказался о ситуации с изгнанием Жиркова с базы сборной России
-
Гол Ундера помог "Марселю" победить "Сент-Этьен"
-
"Фиорентина" Кокорина одержала первую победу в нынешнем сезоне
-
"Ювентус" проиграл в первом матче после ухода Роналду
-
"Аталанта" может купить хавбека, которым интересовался "Спартак"
-
Российский футболист погиб во время матча
-
Азмун согласился перейти в "Лион"
-
Карпин рассказал, не жалеет ли он об уходе из "Ростова"
-
"Динамо" Киев - "Колос" - 7:0 (видеообзор матча)
-
Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию"
-
"Рубин" выставил на трансфер двух иностранных игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20