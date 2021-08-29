Холанд отказал ПСЖ ради "Реала"

Теги реал мадридпсжборуссия дортмундэрлинг холанд

Холанд отказал ПСЖ ради "Реала"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отказался от возможности перейти в ПСЖ.

Как сообщает журналист Руди Галетти, парижане планировали приобрести норвежца на замену Килиану Мбаппе, который намерен перейти в мадридский "Реал" уже у ближайшие дни.

По информации источника, молодой нападающий ответил отказом на предложение "Пари Сен-Жермен" и принял решение провести этот сезон в "Боруссии". 

Отмечается, что через год он хочет перейти в "Реал Мадрид".

Напомним, что летом 2022 года в соглашении Холанда с "Боруссией" станет активна клаусула в размере 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне норвежский голеодор отметился 3 голами и отдал 2 голевых паса в 3 играх Бундеслиги.

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