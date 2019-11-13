Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов

Теги ред булл зальцбургэрлинг холанд

Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд ушёл от прямых ответов на вопросы о своём будущем.

"Как я отношусь к слухам о своём будущем? Хорошо. "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Реал"? Вы знаете, что я отвечу. Без комментариев", - цитирует 19-летнего норвежца Dagbladet.

В текущем сезоне Холанд забил 26 голов в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

При этом "Ред Булл Зальцбург" оценивает одного из своих лидеров в 90-100 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" не готова платить 100 миллионов евро за Холанда. | http://soccernews.ru
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