Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов
Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд ушёл от прямых ответов на вопросы о своём будущем.
"Как я отношусь к слухам о своём будущем? Хорошо. "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Реал"? Вы знаете, что я отвечу. Без комментариев", - цитирует 19-летнего норвежца Dagbladet.
В текущем сезоне Холанд забил 26 голов в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
При этом "Ред Булл Зальцбург" оценивает одного из своих лидеров в 90-100 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" не готова платить 100 миллионов евро за Холанда. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|14
|38
|2
|ЛАСК Линц
|14
|35
|3
|Wolfsberger AC
|14
|27
|4
|Рапид Вена
|14
|24
|5
|Штурм Грац
|14
|23
|6
|Хартберг
|14
|21
|7
|Аустрия Вена
|14
|15
|8
|Ст. Пелтен
|14
|13
|9
|Ваттенс
|14
|12
|10
|Райндорф Альтах
|14
|10
|11
|Маттерсбург
|14
|10
|12
|Адмира
|14
|9