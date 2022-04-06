Холанд отклонил почти 30-миллионное предложение "Манчестер Сити". Его приоритет - Ла Лига

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд отклонил финансовое предложение от "Манчестер Сити" в размере около 28 миллионов евро за сезон, сообщает The Telegraph.

По информации источника, не исключено, что "Сити" увеличит свое предложение, но на данный момент между сторонами нет договоренности.

Холанд всегда отдавал предпочтение игре в Испании, и при равных условиях он отдал бы предпочтение игре в Ла Лиге, что дает преимущество "Мадриду".

Луис Мигельсанц сообщается, что "Реал" в последние недели очень сильно на него наседает, поэтому не исключено, что их финансовое предложение будет выше.

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