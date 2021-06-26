Холанд отреагировал на информацию о трате 500 тысяч евро на ужин

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отрицает дорогой отдых в компании друзей в Греции.

Ранее сообщалось, что только на ужин звёздного футболиста и его окружения было потрачено 500 тысяч евро.

"По-моему, они ещё забыли написать про первое блюдо. Фэйк-ньюс", - написал 20-летний норвежец в твиттере.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда. | http://soccernews.ru