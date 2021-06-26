Холанд отреагировал на информацию о трате 500 тысяч евро на ужин
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отрицает дорогой отдых в компании друзей в Греции.
Ранее сообщалось, что только на ужин звёздного футболиста и его окружения было потрачено 500 тысяч евро.
"По-моему, они ещё забыли написать про первое блюдо. Фэйк-ньюс", - написал 20-летний норвежец в твиттере.
В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.
Не пропустите: "Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20