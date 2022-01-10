Холанд ответил на просьбу болельщика сменить причёску

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не собирается расставаться с длинными волосами.

Один из болельщиков в твиттере обратился к норвежцу с призывом подстричься.

21-летний футболист ответил фанату одним словом: "Нет".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 17 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Лапорта уверен, что Холанд перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru