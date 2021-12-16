Холанд побил клубный рекорд "Боруссии"

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Холанд побил клубный рекорд "Боруссии"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд переписал историю своего клуба, сообщает Opta.

Звёздный норвежец забил 30 голов в Бундеслиге за календарный год. Это рекорд "шмелей".

Холанд превзошёл достижение Лотара Эммериха и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые отличились по 29 раз в 1966 и 2015 годах соответственно.

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