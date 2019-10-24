Холанд побил рекорд Дрогба 16-летней давности

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд стал рекордсменом Лиги Чемпионов.

19-летний норвежец оформил дубль в матче с "Наполи", забив в первых трёх турах группового этапа 6 голов.

Как сообщает Gracenote Live, это рекорд для дебютанта ЛЧ.

Холанд превзошёл достижение Дидье Дрогба, который в сезоне 2003/04 отличился 5 раз в составе "Марселя" в своих первых трёх матчах в Лиге Чемпионов.

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