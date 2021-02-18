Холанд побил рекорд Макая в Лиге Чемпионов

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Холанд побил рекорд Макая в Лиге Чемпионов

Нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду покорилось очередное достижение, сообщает Opta.

Норвежец стал рекордсменом Лиги Чемпионов, забив 10 голов в турнире за "шмелей" всего за 7 матчей.

Ранее лучшим результатом в истории самого престижного еврокубка было 10 мячей в 10 играх в исполнении Роя Макая, выступавшего за "Баварию".

Стоит отметить, что речь идёт не о всех голах футболиста в ЛЧ, а именно о тех, которые были забиты в составе новой команды. Холанд присоединился к "Боруссии" в январе 2020 года.

Не пропустите: Холанд рассказал, кто вдохновил его оформить дубль в матче с "Севильей". | http://soccernews.ru
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