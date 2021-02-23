Холанд подарил Хабибу футболку с автографом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграм опубликовал новую сториз. На ней борец показывает футболку нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда с автографом футболиста.



"Спасибо огромное Зверюга", - подписал Хабиб пост.



Кроме футболки норвежца у Нурмагомедова в коллекции есть формы с автографами Килияна Мбаппе и Кейлора Наваса, которые он получил, когда посетил матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" — "ПСЖ".



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