Холанд подарил Хабибу футболку с автографом

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Холанд подарил Хабибу футболку с автографомЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграм опубликовал новую сториз. На ней борец показывает футболку нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда с автографом футболиста.

"Спасибо огромное Зверюга", - подписал Хабиб пост.

 
Кроме футболки норвежца у Нурмагомедова в коллекции есть формы с автографами Килияна Мбаппе и Кейлора Наваса, которые он получил, когда посетил матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" — "ПСЖ". 

Читать также: Хабиб ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за "Реал" | http://soccernews.ru
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