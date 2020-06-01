Холанд поддержал акцию против расизма после гибели афроамериканца Флойда в Миннеаполисе

Теги эрлинг холандборуссия дортмунд

Холанд поддержал акцию против расизма после гибели афроамериканца Флойда в Миннеаполисе

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд принял участие в акции против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в ходе задержания полицией.

В своем инстаграме футболист опубликовал сторис, на которой люди разных цветов кожи держатся за руки.

"Делитесь любовью, а не ненавистью", - написал нападающий.

Ранее в акции принял участие форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, Джейдон Санчо и многие другие. 

Напомним, 25 мая Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю, один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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