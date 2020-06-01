Холанд поддержал акцию против расизма после гибели афроамериканца Флойда в Миннеаполисе
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд принял участие в акции против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в ходе задержания полицией.
В своем инстаграме футболист опубликовал сторис, на которой люди разных цветов кожи держатся за руки.
"Делитесь любовью, а не ненавистью", - написал нападающий.
Ранее в акции принял участие форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, Джейдон Санчо и многие другие.
Напомним, 25 мая Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю, один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|4
|Байер Леверкузен
|29
|56
|5
|РБ Лейпциг
|28
|55
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19