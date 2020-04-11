Холанд поделился мнением об Ибрагимовиче

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд высказался по поводу нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, которого считает своим кумиром.

"Мне нравится то, как он смотрит на вещи, его мышление. Он всегда был в себе уверен. Также мне нравится то, что он часто меняет клубы, это сложно. Но он выходит на поле и забивает с первой секунды. Я с ним никогда не общался, но посмотрим, что будет в будущем.

Мы оба высокие и оба играем в нападении, но стиль игры у нас разный. Нас сложно сравнивать", - передает слова Холанда FourFourTwo.

19-летний футболист перешел в "Боруссию" в январе 2020 года и за это время забил 12 голов в 11 матчах.

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