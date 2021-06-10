Холанд поднялся на второе место среди самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков.
Самым дорогим футболистом мира остаётся нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 160 миллионов евро.
На второе место поднялся форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Норвежец теперь стоит 130 миллионов.
Замыкает тройку лидеров Харри Кейн из "Тоттенхэма" с ценником 120 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18