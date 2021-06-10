Холанд поднялся на второе место среди самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt

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Холанд поднялся на второе место среди самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков.

Самым дорогим футболистом мира остаётся нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 160 миллионов евро.

На второе место поднялся форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Норвежец теперь стоит 130 миллионов.

Замыкает тройку лидеров Харри Кейн из "Тоттенхэма" с ценником 120 миллионов.

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