Холанд похвастался своей физической формой
Фото: инстаграм Холанда
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выложил новое фото, на котором продемонстрировал свою физическую форму.
Напомним, что из-за травмы Холанд не принимает участия в играх сборной Норвегии в отборе ЧМ-2022.
В текущем сезоне на счету Холанда 11 голов и 3 результативные передачи в 8 матчах.
Читайте также: Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября
-
Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией
-
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург
-
Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Роналду забивает Люксембургу чаще всего на уровне сборных
Лента новостей
-
Роналду стал автором очередного рекорда
-
Дания вышла на ЧМ-2022
-
1
Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную
-
Вратарю "Милана" предстоит операция
-
Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября
-
Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией
-
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург
-
Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Холанд похвастался своей физической формой
-
2
Роналду забивает Люксембургу чаще всего на уровне сборных
-
УЕФА назвал требования для стран, претендующих на проведение Евро-2028
-
Венгер анонсировал введение автоматического определения офсайда
-
Черданцев выступает против смены капитанов в сборной России
-
"Спартак" отреагировал на травму Умярова
-
Уткин оценил игру сборной России
-
Стало известно, когда сборные смогут начать подготовку к ЧМ-2022
-
"Спартак" теряет Умярова
-
Широков оценил шансы России в матче с Хорватией
-
Черышев может сыграть против "Барселоны"
-
Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20