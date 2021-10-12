Холанд похвастался своей физической формой

Фото: инстаграм Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выложил новое фото, на котором продемонстрировал свою физическую форму.

Напомним, что из-за травмы Холанд не принимает участия в играх сборной Норвегии в отборе ЧМ-2022.

В текущем сезоне на счету Холанда 11 голов и 3 результативные передачи в 8 матчах.

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