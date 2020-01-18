Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей хет-трик оформил новичок Эрлинг Холанд. По голу забили Юлиан Брандт и Джейдон Санчо.
"Аугсбург" - "Боруссия" - 3:5 (2:0)
Голы: Нидерлехнер, 34 - 1:0, Рихтер, 46 - 2:0, Брандт, 49 - 2:1, Нидерлехнер, 55 - 3:1, Холанд, 59 - 3:2, Санчо, 61 - 3:3, Холанд, 70 - 3:4, Холанд, 79 - 3:5
"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен (Левен, 74), Байер (Саренрен-Базее, 85), Варгас, Хедира, Рихтер, Нидерлехнер.
"Боруссия Д": Бюрки, Пишчек (Холанд, 56), Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Витцель, Азар (Рейна, 72), Санчо, Ройс (Дауд, 80), Геррейру.
"Боруссия", набрав 33 очка, идет на 4-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" располагается на 10 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Фрайбург
|18
|29
|7
|Байер Леверкузен
|17
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|17
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|17
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|17
|12