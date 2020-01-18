Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"

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Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей хет-трик оформил новичок Эрлинг Холанд. По голу забили Юлиан Брандт и Джейдон Санчо.

"Аугсбург" - "Боруссия" - 3:5 (2:0)

Голы: Нидерлехнер, 34 - 1:0, Рихтер, 46 - 2:0, Брандт, 49 - 2:1, Нидерлехнер, 55 - 3:1, Холанд, 59 - 3:2, Санчо, 61 - 3:3, Холанд, 70 - 3:4, Холанд, 79 - 3:5

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен (Левен, 74), Байер (Саренрен-Базее, 85), Варгас, Хедира, Рихтер, Нидерлехнер.

"Боруссия Д": Бюрки, Пишчек (Холанд, 56), Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Витцель, Азар (Рейна, 72), Санчо, Ройс (Дауд, 80), Геррейру.

"Боруссия", набрав 33 очка, идет на 4-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" располагается на 10 строчке.

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