Холанд потратил 500 тысяч евро за несколько часов на отдыхе в Греции

1 Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд потратил 500 тысяч евро за несколько часов на отдыхе в Греции

Фото твиттер Бундеслиги

СМИ узнали о дорогом отдыхе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Sportime.gr, 20-летний футболист проводит отпуск в компании друзей в Греции.

Источник утверждает, что за один из ужинов норвежца и его окружения было заплачено 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.
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