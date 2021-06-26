Холанд потратил 500 тысяч евро за несколько часов на отдыхе в Греции

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СМИ узнали о дорогом отдыхе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Sportime.gr, 20-летний футболист проводит отпуск в компании друзей в Греции.

Источник утверждает, что за один из ужинов норвежца и его окружения было заплачено 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.