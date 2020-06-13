Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд своим голом принес клубу победу в матче с "Фортуной" (1:0).

19-летний норвежец вышел на поле на 61-й минуте и забил гол на 5-й компенсированной минуте.

Как сообщает Opta, Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену во втором тайме - в текущем сезоне он забил 6 голов. Ранее столько же забивал Нильс Петерсен в сезоне 2014/15.

Напомним, что Холанд перебрался в "Боруссию" минувшей зимой. За это время он провел 15 игр, забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Холанд принес "Боруссии" победу над "Фортуной" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru