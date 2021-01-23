Холанд повторил рекорд Уве Зеелера по голам в Бундеслиге
Форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд повторил рекорд Уве Зеелера, сообщает Твиттер OptaFranz.
В сегодняшнем матче против "Боруссии" из Менхенгладбаха норвежец оформил дубль, забил в общей сложности 27 голов в своих первых 28 матчах в Бундеслиге. Такое же количество мячей за данный отрезок удалось забить Зеелеру, который выступал за "Гамбург" в период с 1953 по 1972 годы.
Всего нападающий сыграл за "Боруссию" в 36 матчах и смог отметиться 35 голами. Также в его активе 6 результативных передач. В гонке бомбардиров Бундеслиги Холанд отстает от лидирующего Роберта Левандовски на 8 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20