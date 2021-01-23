Холанд повторил рекорд Уве Зеелера по голам в Бундеслиге

Форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд повторил рекорд Уве Зеелера, сообщает Твиттер OptaFranz.

В сегодняшнем матче против "Боруссии" из Менхенгладбаха норвежец оформил дубль, забил в общей сложности 27 голов в своих первых 28 матчах в Бундеслиге. Такое же количество мячей за данный отрезок удалось забить Зеелеру, который выступал за "Гамбург" в период с 1953 по 1972 годы.