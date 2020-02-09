Холанд прервал свою голевую серию за дортмундскую "Боруссию"
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд впервые не отметился голом в составе клуба.
19-летний норвежец прервал свою голевую серию в игре 21-го тура Бундеслиги с "Байером" (3:4).
Напомним, что после перехода в "Боруссию" Холанд забивал в четырех играх кряду.
Всего Холанд провел за "шмелей" пять матчей, забил 8 голов и отметился одним ассистом.
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|21
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|Хоффенхайм
|21
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|Фрайбург
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
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|Вольфсбург
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|Унион Берлин
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|Герта
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