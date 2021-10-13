Холанд - приоритет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно

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Холанд - приоритет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" хочет купить нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По сведениям источника, представители английского клуба в январе проведут встречу с агентом футболиста Мино Райолой. Следующим летом в контракте форварда активируется пункт о выкупе за 75 миллионов евро. При этом Райола будет требовать для форварда зарплату в размере 50 миллионов евро в год, а также солидный бонус для себя.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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