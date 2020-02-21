Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов

Теги эрлинг холандборуссия дортмунд

Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели Лиги Чемпионов, информирует пресс-служба турнира.

19-летний игрок в домашнем матче с ПСЖ (2:1) оформил дубль и помог выиграть своей команде.

На награду также претендовали вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис (отразил 4 удара в створ из 5), защитник "Аталанты" Ханс Хатебур два мяча в ворота "Валенсии") и защитник "Атлетико" Ренан Лоди.

А еще:  La Gazzetta dello Sport: Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов