Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели Лиги Чемпионов, информирует пресс-служба турнира.
19-летний игрок в домашнем матче с ПСЖ (2:1) оформил дубль и помог выиграть своей команде.
Everyone's talking about Haaland!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020
@ErlingHaaland ⚽️⚽️#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/7Htb0ALA4B
На награду также претендовали вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис (отразил 4 удара в створ из 5), защитник "Аталанты" Ханс Хатебур два мяча в ворота "Валенсии") и защитник "Атлетико" Ренан Лоди.
А еще: La Gazzetta dello Sport: Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году| http://soccernews.ru
главное
-
Нападающий из предпоследней команды Ла Лиги за 18 млн евро: зачем "Барселоне" понадобился именно Мартин Брейтуэйт?
-
La Gazzetta dello Sport: Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году
-
"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"
-
Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"
-
ЦСКА и "Локомотив" поборются за талантливого бразильца
Лента новостей
-
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели
-
Шамиль Газизов: "На 99 % Круговой вернется из "Зенита" в "Уфу"
-
Роналду показал новые бутсы
-
Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ
-
Нападающий из предпоследней команды Ла Лиги за 18 млн евро: зачем "Барселоне" понадобился именно Мартин Брейтуэйт?
-
"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ
-
"Наполи" не отпустит хавбека Юнеса в "Краснодар"
-
Семин рассказал о состоянии капитана "Локомотива" Чорлуки
-
"Рубин" отдал Закирова в аренду "Волгарю"
-
Крал: "Не исключаю, что в "Спартаке" проведу всю карьеру или большую ее часть"
-
Сборная Кот-д’Ивуара осталась без главного тренера
-
Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов
-
Фелиш приступил к работе в общей группе "Атлетико"
-
"Рубин" выступил с заявлением по поводу травмы Тарасова
-
La Gazzetta dello Sport: Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году
-
Хавбек "Зенита" Капленко продолжит карьеру в "Оренбурге"
-
"Бернли" не отпустил Выдру в "Локомотив"
-
"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"
-
Вингер "Арсенала" Сака стал рекордсменом Лиги Европы
-
Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4