Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели Лиги Чемпионов, информирует пресс-служба турнира.

19-летний игрок в домашнем матче с ПСЖ (2:1) оформил дубль и помог выиграть своей команде.

На награду также претендовали вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис (отразил 4 удара в створ из 5), защитник "Аталанты" Ханс Хатебур два мяча в ворота "Валенсии") и защитник "Атлетико" Ренан Лоди.

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