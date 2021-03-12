Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок четырёх ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Первое место занял нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, оформивший дубль в поединке с "Севильей" (2:2).

20-летний норвежец опередил Кейлора Наваса (ПСЖ), Фабиньо ("Ливерпуль") и Сержиу Оливейру ("Порту").

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