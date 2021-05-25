Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам сезона, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

"Твой лучший игрок сезона в Бундеслиге", - говорится в инстаграме "Боруссии".

В завершившемся сезоне 20-летний Холанд провел 28 матчей в чемпионате Германии, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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