Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

1 Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам сезона, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

"Твой лучший игрок сезона в Бундеслиге", - говорится в инстаграме "Боруссии". 

В завершившемся сезоне 20-летний Холанд провел 28 матчей в чемпионате Германии, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

А Левандовский тогда кто? О_О

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции

Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов