Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом

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Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанд в инстаграме опубликовал фото, под которым призвал людей медитировать, чтобы испытывать меньше стресса из-за пандемии коронавируса.

19-летний футболист считает, что медитация помогает справляться с паникой.

"Поймите, вы не одиноки. Мы должны заботиться не только о нашем здоровье, но и внутреннем состоянии. Медитация - серьезная вещь, она помогает нам регулировать наши эмоции, чтобы мы могли обращать внимание на других людей и действовать более альтруистично. Мы должны осознавать, что мы часть коллектива и должны каждому помогать", - сказал Холланд.

В Германии количество зараженных коронавирусом превысило 22,1 тыс. человек, скончались 76.

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