Холанд прокомментировал переход из "Зальцбурга" в "Боруссию"
Форвард Эрлинг Холанд высказался о своем переходе в дортмундскую "Боруссию" из "Зальцбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Я провел очень интенсивные переговоры с "Боруссией". Я много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. Я с самого начала хотел перейти именно сюда, чтобы играть в футбол в невероятной атмосфере. Я уже горю этим", - сказал Холланд.
Соглашение 19-летнего норвежца с клубом рассчитано до 2024 года. К команде игрок присоединится 3 января в Испании. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Холанд забил 8 голов в матчах Лиги Чемпионов.
А еще: "Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
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|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
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|11
|Унион Берлин
|17
|20
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|Герта
|17
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|Айнтрахт Франкфурт
|17
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|17
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|Кельн
|17
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|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
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