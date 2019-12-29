Холанд прокомментировал переход из "Зальцбурга" в "Боруссию"

Форвард Эрлинг Холанд высказался о своем переходе в дортмундскую "Боруссию" из "Зальцбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"Я провел очень интенсивные переговоры с "Боруссией". Я много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. Я с самого начала хотел перейти именно сюда, чтобы играть в футбол в невероятной атмосфере. Я уже горю этим", - сказал Холланд.

Соглашение 19-летнего норвежца с клубом рассчитано до 2024 года. К команде игрок присоединится 3 января в Испании. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил 8 голов в матчах Лиги Чемпионов.

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