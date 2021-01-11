Холанд прокомментировал победу над "РБ Лейпциг"

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Холанд прокомментировал победу над "РБ Лейпциг"Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд дал комментарий официальному сайту команды по поводу матча 15-го тура Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:1).

Напомним, норвежец отличился двумя голами.

"Счастлив победить. Нам удалось поменять игру во втором тайме. Казалось, что первую половину сыграли медленнее, чем можем. 

Хочется, чтобы в дальнейшем наша игра была похода на ту, какую показали во втором тайме. Были и красивые голы и игра высокого качества. Мы показали свой уровень и теперь должны его поддерживать в остальных матчах.
Также мы играли за Акселя Витцеля. Все желают ему скорейшего восстановления", – сказал Холанд.

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