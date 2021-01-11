Холанд прокомментировал победу над "РБ Лейпциг"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд дал комментарий официальному сайту команды по поводу матча 15-го тура Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:1).
Напомним, норвежец отличился двумя голами.
"Счастлив победить. Нам удалось поменять игру во втором тайме. Казалось, что первую половину сыграли медленнее, чем можем.
Хочется, чтобы в дальнейшем наша игра была похода на ту, какую показали во втором тайме. Были и красивые голы и игра высокого качества. Мы показали свой уровень и теперь должны его поддерживать в остальных матчах.
Также мы играли за Акселя Витцеля. Все желают ему скорейшего восстановления", – сказал Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20