Холанд прокомментировал победу над "РБ Лейпциг"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд дал комментарий официальному сайту команды по поводу матча 15-го тура Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:1).



Напомним, норвежец отличился двумя голами.

"Счастлив победить. Нам удалось поменять игру во втором тайме. Казалось, что первую половину сыграли медленнее, чем можем.