Холанд прокомментировал полученную травму
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд пообещал вернуться сильнее после очередного повреждения.
"Время сосредоточиться на моём выздоровлении. Я вернусь сильнее!" - написал звёздный футболист в своём твиттере.
Ранее сообщалось, что норвежец получил мышечную травму бедра и проведёт в лазарете несколько недель.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Определились три лидера в борьбе за Холанда. | http://soccernews.ru
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|О
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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|18
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