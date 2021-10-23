Холанд прокомментировал полученную травму

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Холанд прокомментировал полученную травму

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд пообещал вернуться сильнее после очередного повреждения.

"Время сосредоточиться на моём выздоровлении. Я вернусь сильнее!" - написал звёздный футболист в своём твиттере.

Ранее сообщалось, что норвежец получил мышечную травму бедра и проведёт в лазарете несколько недель.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Определились три лидера в борьбе за Холанда. | http://soccernews.ru
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