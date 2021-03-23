Холанд прокомментировал слухи о своём будущем

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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признался, что не обращает внимание на слухи, сватающие его в другие клубы.

"Мой контракт с "Боруссией" действует ещё три года, поэтому меня совершенно не волнуют разговоры об уходе", - приводит слова 20-летнего футболиста AS.

Ранее сообщалось, что у звёздного норвежца есть договорённость со "шмелями" о том, что летом 2022 года его смогут выкупить за 75 миллионов евро.

Холанд выступает за "Боруссию" Д с января 2020 года, сыграл 49 матчей, забил 49 голов и сделал 11 ассистов.

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