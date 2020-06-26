Холанд прокомментировал своё будущее в дортмундской "Боруссии"

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд прокомментировал своё будущее в дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд дал понять, что не планирует менять клуб этим летом.

"Я живу настоящим. Я только перешёл в "Боруссию" и не думаю о смене команды", - цитирует звёздного норвежца Marca.

Напомним, что предметный интерес к 19-летнему форварду проявляет мадридский "Реал".

"Боруссия" купила Холанда в январе за 20 миллионов евро. В составе "шмелей" игрок провёл 17 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов