Холанд прокомментировал своё будущее в дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд дал понять, что не планирует менять клуб этим летом.

"Я живу настоящим. Я только перешёл в "Боруссию" и не думаю о смене команды", - цитирует звёздного норвежца Marca.

Напомним, что предметный интерес к 19-летнему форварду проявляет мадридский "Реал".

"Боруссия" купила Холанда в январе за 20 миллионов евро. В составе "шмелей" игрок провёл 17 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

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