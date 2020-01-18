Холанд прокомментировал свой дебютный матч в составе "Боруссии"

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал победный матч 18-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (5:3).

Отметим, что это была дебютная игра 19-летнего футболиста за дортмундцев. В этой встрече нападающий оформил хет-трик. Он стал седьмым игроком в истории чемпионата, забившим три гола в дебютной игре.

"Я пришел сюда забивать голы. Получился отличный дебют. Но нужно двигаться вперед, посмотрим, во что это все выльется", - сказал Холанд.

"Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

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