Холанд прокомментировал свой дебютный матч в составе "Боруссии"
Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал победный матч 18-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (5:3).
Отметим, что это была дебютная игра 19-летнего футболиста за дортмундцев. В этой встрече нападающий оформил хет-трик. Он стал седьмым игроком в истории чемпионата, забившим три гола в дебютной игре.
"Я пришел сюда забивать голы. Получился отличный дебют. Но нужно двигаться вперед, посмотрим, во что это все выльется", - сказал Холанд.
"Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Фрайбург
|18
|29
|7
|Байер Леверкузен
|17
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|17
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|17
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|17
|12