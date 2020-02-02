Холанд прокомментировал свой дубль в матче с "Унионом"
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд высказался о своем рекорде в Бундеслиги после матча 20-го тура против "Униона" (2:0). В этой встрече игрок оформил дубль.
Всего в трех матчах за немецкий клуб 19-летний футболист забил 7 мячей и вошел в историю чемпионата Германии.
"Невероятное чувство. Никогда ничего подобного не испытывал.
У меня чудесные товарищи по команде, с ними мне намного проще. Не думал, что забью так много голов, сейчас их семь, и мне это нравится! Многое еще впереди. Я просто наслаждаюсь жизнью", - цитирует Холанда официальный сайт Бундеслиги.
Напомним, "Боруссия" приобрела Холанда у "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Аугсбург
|20
|26
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|11
|Вольфсбург
|19
|24
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|19
|15