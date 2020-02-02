Холанд прокомментировал свой дубль в матче с "Унионом"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд высказался о своем рекорде в Бундеслиги после матча 20-го тура против "Униона" (2:0). В этой встрече игрок оформил дубль.

Всего в трех матчах за немецкий клуб 19-летний футболист забил 7 мячей и вошел в историю чемпионата Германии.

"Невероятное чувство. Никогда ничего подобного не испытывал.

У меня чудесные товарищи по команде, с ними мне намного проще. Не думал, что забью так много голов, сейчас их семь, и мне это нравится! Многое еще впереди. Я просто наслаждаюсь жизнью", - цитирует Холанда официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, "Боруссия" приобрела Холанда у "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.

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