Холанд пропустит ближайший матч "Боруссии", Дауд выбыл до конца сезона
Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о состоянии травмированных игроков - нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Махмуда Дауда.
По словам тренера, звёздный норвежец получил незначительное повреждение, однако будет вынужден пропустить ближайший матч против "Падерборна".
Что касается немецкого хавбека, то он выбыл до конца текущего сезона, сообщил Фавр.
Матч "Падерборн" - "Боруссия" состоится 31 мая в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Тарасов прокомментировал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ
-
Флик рассказал о своём отношении к сравнениям с Хайнкесом
-
"Спартак" поздравил Титова с днём рождения
-
Холанд пропустит ближайший матч "Боруссии", Дауд выбыл до конца сезона
-
Глушаков летом уйдёт из "Ахмата"
-
"Локомотив" теряет Антона Миранчука
-
Названа дата возобновления Кубка Англии
-
Диего Косте грозит тюремное заключение за неуплату налогов
-
Уткин прокомментировал обвинения России в покупке права на проведение ЧМ-2018
-
"Ротор" может отказаться от участия в РПЛ
-
"Зенит" опубликовал топ-20 голов Аршавина за клуб в честь его 39-летия
-
Хакими в следующем сезоне будет играть за "Реал"
-
"Барселона" согласовала с Лаутаро Мартинесом размер зарплаты
-
Агент косвенно подтвердил интерес к Жоржиньо со стороны ПСЖ и "Баварии"
-
Каррагер рассказал, кого считает фаворитом Лиги Чемпионов
-
Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании
-
"Ювентус" намерен приобрести форварда "Сантоса"
-
"Барселона" готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу
-
Пиррова победа: ТОП-5 трансферных провалов после грандиозно дорогих продаж лидеров команды
-
"Зенит" поздравил Аршавина с днём рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19