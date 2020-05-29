Холанд пропустит ближайший матч "Боруссии", Дауд выбыл до конца сезона

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Холанд пропустит ближайший матч "Боруссии", Дауд выбыл до конца сезона

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о состоянии травмированных игроков - нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Махмуда Дауда.

По словам тренера, звёздный норвежец получил незначительное повреждение, однако будет вынужден пропустить ближайший матч против "Падерборна".

Что касается немецкого хавбека, то он выбыл до конца текущего сезона, сообщил Фавр.

Матч "Падерборн" - "Боруссия" состоится 31 мая в 19:00 по московскому времени. 

Не пропустите: Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией". | http://soccernews.ru
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